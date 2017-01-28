Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане и Таразе прошла эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2017, сообщили в областных акиматах.

В Талдыкоргане в Эстафете огня приняли участие более 25 тысяч человек. Торжественная церемония зарождения Огня состоялась в парке "Жастар", сообщили в пресс-службе акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Поздравив всех участников с грандиозным событием, аким Алматинской области Амандык Баталов, приняв факел с зажженным Огнем Универсиады, стал первым факелоносцем Эстафеты. Пробежав 200 метров, А. Баталов передал факел бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Карине Горичевой, продолжившей Эстафету.

Стоит отметить, что Эстафета огня в Талдыкоргане разбита на два этапа. Факелоносцы пробегут по центральным улицам города. Первый этап стартовал от парка "Жастар" до Центральной площади. Второй этап начнется на площади и финиширует во Дворце спорта "Жастар".

По пути к Эстафете присоединятся спортсмены вузов города, велосипедисты, байкеры и беркутчи с беркутами. Стартовав на улице Балапанова, Огонь пронесли по улице Жансугурова, пройдя мимо Жетысуского государственного университета и Дома дружбы, где будет показана композиция "Дружба народов".

Кроме того, сегодня в Таразе прошла эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2017. Эстафету огня Универсиады-2017 открыл аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

Двухэтапный 12-километровый маршрут эстафеты огня прошел по достопримечательностям областного центра. Каждый из 60 спортсменов-факелоносцев пробежал 200 метров.

Первый этап огня стартовал из археологического парка "Коне Тараз", где была установлена чаша огня. На территории парка был показан короткометражный фильм о древнем Таразе, студентами организован флешмоб. Далее маршрут финишировал в Парке Первого Президента РК.

Второй этап - от Парка Первого Президента факелоносцы проследовали к монументу 550-летия Казахского ханства. Эстафета огня Универсиады-2017 торжественной церемонией завершилась во Дворце спорта "Тараз-Арена". Там огонь поместили в колбу, откуда ключевой факелоносец чемпион мира по казак куресі, мастер спорта Международного класса Д. Пахрединов доставит огонь поездом в Алматы. Он же и примет участие в церемонии открытия Всемирной зимней универсиады-2017.

Напомним, 29 января в Алматы пройдет Эстафета огня Универсиады-2017.

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