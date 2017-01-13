Во всех регионах Казахстана определены факелоносцы Универсиады

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Все 16 городов Казахстана, принимающие участие в эстафете огня, определились с тем, кому выпала честь нести факел Универсиады.

Из тысячи факелоносцев 70% составляют студенты в возрасте от 17 до 28 лет, добившиеся успехов в области науки, культуры и спорта. Факелоносцами также стали самые активные граждане Казахстана, многие из которых имеют заслуги в спорте и общественной жизни. В их числе олимпийский чемпион 1980 года по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, Олимпийский чемпион 2000 года по боксу Ермахан Ибраимов, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года, заслуженный тренер Республики Казахстана Даулет Турлыханов, двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 по плаванию Дмитрий Баландин, чемпионка мира по джиу-джитсу в Абу-Даби Молдир Мекенбаева и многие другие люди, в разные годы подарившие Казахстану возможность гордиться своими спортсменами, передает Kazakhstan Today.

Напомним, что отбор факелоносцев проходил в три этапа. Первый этап отбора стартовал 1 сентября и охватывал вузы Республики. Свои заявки университеты формировали по итогам внутреннего конкурса. На втором этапе к процедурам подключились региональные штабы, занимающиеся проведением Эстафеты в областных центрах. Задача штабов контролировать общий ход отбора факелоносцев, и не упустить в процессе конкурса действительно важных и интересных претендентов. Кроме того, в рамках второго этапа был определен состав звездных участников победителей предыдущих универсиад, звезд спорта, науки, культуры.

На третьем этапе на сайте www.torchrelay.kz каждый желающий смог заполнять анкету и подать заявку на участие в эстафете огня в статусе факелоносца.

Огонь 28-й Всемирной зимней универсиады-2017 будет зажжен 25 января 2017 года в Астане. В течение пяти дней в каждом областном центре будет проведено собственное зарождение огня и свой этап эстафеты. После прохождения эстафеты огня в регионах 16 факелоносцев доставят огонь в Алматы, чтобы объединить свои факелы на церемонии открытия Универсиады. В столице Студенческих Игр огонь пронесут 100 человек.

В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 километров, из них 200 километров будет пройдено факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих игр авиакомпания "Эйр Астана" доставит огонь эстафеты из регионов в Алматы. Таким образом, оставшиеся 22 300 километров факел проведет в пути до Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017.

Программа эстафеты огня в регионах:

25 января 2017 года в городе Астане будет зарожден огонь 28-й Всемирной зимней универсиады Алматы-2017;

26 января огонь будет зарожден в областных центрах: Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Караганде;

27 января в Актобе, Уральске, Атырау, Актау;

28 января в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане;

29 января зарождение огня пройдет в КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы.

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