Жительница Алматы выиграла квартиру по билету на Универсиаду-2017

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Жительница Алматы выиграла квартиру по билету на Универсиаду-201717.02.2017
Универсиада-2017  15:12

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля были подведены итоги розыгрыша призов по билетам на соревнования Универсиады-2017, сообщила Дирекция Универсиады-2017.

Обладательницей главного приза - двухкомнатной квартиры в Алматы - стала 24-летняя Жулдыз Жумадилова, передает Kazakhstan Today.

Девушка проживает в Алматы не так давно - приехала из Кызылорды на учебу и теперь работает в одном из алматинских банков. По ее признанию, она не только изначально не знала, что по билетам планируется розыгрыш, но даже и не слышала об этом вплоть до сегодняшнего утра, когда ей позвонили из Дирекции Универсиады и пригласили на встречу, на которой сообщили радостную новость.

"Эта квартира для меня - неожиданный, огромный и такой нужный подарок. Я знала, что когда-нибудь квартира у меня будет, но думала, что не скоро. Я пока проживаю в Алматы с родственниками, и, конечно, мне собственное жилье было очень нужно", - сказала Жулдыз.

Девушка купила четыре билета на разные соревнования по фигурному катанию на сайте tiketon.kz. Все они стали подарком для тети Жулдыз, которая прежде сама занималась спортом и очень любит фигурное катание. В результате выигрышным оказался билет на фигурное катание 4 февраля.
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