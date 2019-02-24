В Алматы был осуществлен профилактический спуск снежной лавины

В целях обеспечения безопасности на участках автодороги Алматы - Космостанция (ГАИШ) сегодня был осуществлен профилактический спуск снежной лавины в бассейне реки Улкен Алматы на лавиносборнике № 18.

Объем сошедшей снежной массы составил 4000 кубометров. В профилактическом спуске снежной лавины участвовали сотрудники ДЧС города Алматы, АГЭТУ ГУ «Казселезащита», «Центра медицины катастроф», Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, департамента полиции и специализированной организации ТОО «Нартас».

На момент взрывных работ автодорога была временно перекрыта.

В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Вместе с тем ДЧС города Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.

Пресс-служба ДЧС города Алматы

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