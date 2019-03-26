Без легитимных оснований: 20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия. В результате ударов западной авиации были уничтожены не только военные объекты, но и школы и больницы. В ходе боевых действий, продлившихся 78 дней, погибли более двух тысяч человек. Спустя 20 лет регион по-прежнему ощущает на себе последствия агрессии Североатлантического альянса.

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