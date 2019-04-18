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Более 900 млрд юаней вложено в строительство торгово-экономической зоны в порту Ухань в Китае

17.04.2019, 11:54 13690
Более 900 млрд юаней вложено в строительство торгово-экономической зоны в порту Ухань в Китае

В ходе пресс-тура, организованного посольством Китая в Казахстане, журналисты посетили город Ухань китайской провинции Хэбэй, где завершается строительство Центральной китайской торгово-экономической сервисной зоны, которая будет предоставлять компаниям со всего мира полный цикл экономических услуг в одном месте (ЦКТЭСЗ), передает корреспондент агентства.
 
Зона расположена непосредственно в порту Ухань и состоит из нескольких зданий: государственно-административного здания, пятизвездочного отеля, выставочных павильонов. Сосредоточение сразу всех необходимых предпринимателям организаций на одной территории существенно экономит время, затраченное на оформление торговых операций, документов и платежей. Представители компаний смогут получить весь спектр услуг - от начальной консультации до сопровождения всех этапов сделки, оформления транспортировки грузов и их таможенной очистки, сообщил менеджер международных проектов Wahan Financial Holdings Giroup Игорь Шпырёв.

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