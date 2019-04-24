Альтернативная история человечества

Грэм Хэнкок — автор бестселлеров, посвящённых главным загадкам истории человечества и древним цивилизациям. Ссылаясь на новые научные открытия, он утверждает, что общепринятая версия появления человека в Америке ошибочна. По его словам, ещё 100 тысяч лет назад, во время Ледникового периода, люди пересекли Тихий океан и обосновались в Амазонии. Это была высокоразвитая цивилизация, но она погибла из-за столкновения Земли с кометой. Однако некоторым её представителям, по мнению журналиста, удалось спастись…

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