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Альтернативная история человечества

23.04.2019, 09:57 15688
Альтернативная история человечества

Грэм Хэнкок — автор бестселлеров, посвящённых главным загадкам истории человечества и древним цивилизациям. Ссылаясь на новые научные открытия, он утверждает, что общепринятая версия появления человека в Америке ошибочна. По его словам, ещё 100 тысяч лет назад, во время Ледникового периода, люди пересекли Тихий океан и обосновались в Амазонии. Это была высокоразвитая цивилизация, но она погибла из-за столкновения Земли с кометой. Однако некоторым её представителям, по мнению журналиста, удалось спастись… 

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