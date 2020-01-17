Концепт летающего такси представили совместно Hyundai и Uber. Аппарат для будущей сети воздушных перевозок способен подниматься на высоту 300-600 метров и разгоняться до 290 км/ч. Воздушное такси может за один подъём преодолеть 96 километров. На борту умещается до пяти человек. Концепт предусматривает систему подавления шума, поэтому внутри будет тише, чем в вертолёте. Запуск запланирован на ближайшие три года.

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