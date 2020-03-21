Сообщество с единой судьбой

Коронавирус нового типа внезапно атаковал человечество. Первым в схватку с ним вступил Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин в столь тяжёлое для страны время принял решение лично руководить борьбой с инфекцией и давать указания по противоэпидемической работе. Китай принял множество мер в области общественного здравоохранения для сдерживания распространения коронавируса. Продвигая концепцию сообщества единой судьбы человечества, Си Цзиньпин призвал все страны сплотить усилия и работать сообща, чтобы, в конце концов, суметь устранить невидимого противника.

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