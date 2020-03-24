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Собрав все силы

23.03.2020, 09:47 9397
Собрав все силы

Коронавирус нового типа внезапно атаковал человечество. Первым в схватку с ним вступил Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин в столь тяжёлое для страны время принял решение лично руководить борьбой с инфекцией и давать указания по противоэпидемической работе. Китай принял множество мер в области общественного здравоохранения для сдерживания распространения коронавируса.

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