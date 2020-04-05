Студенты Пекинского университета иностранных языков выражают свое сочувствие и поддержку казахстанскому народу

Зима пришла – весны не миновать! Держитесь, друзья! Студенты Пекинского университета иностранных языков, изучающие казахский язык, по-казахски выражают свое сочувствие и поддержку казахстанскому народу, борющемуся с пандемией COVID-19.

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Қыс келсе көктемде келеді. Сабырлы бол достарым! Қазақ тілін оқитын Пекин шет тілдер университетінің студенттері COVID-19 пандемиясымен күресіп жатқан Қазақстан халқына өз ниеті мен қолдауын білдіреді.

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