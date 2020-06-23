22 июня в Алматы отметили День памяти и скорби

День памяти и скорби был ознаменован в Алматы целым рядом событий, проходивших как в городе, так и на онлайн площадках.

В канун скорбной даты на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Алматы состоялась премьера видео-сочинения одного из победителей литературно-исторического конкурса "Письмо с фронта - 2020", тринадцатилетнего алматинского школьника Матвея Зачупейко. Автор посвятил его детям войны и их трагическим судьбам.





В 4 часа утра по Москве из Парка 28 гвардейцев панфиловцев состоялось прямое включение, в котором участвовали учащиеся и педагоги "Новой школы" города. Они приняли участие в традиционной акции Ассамблеи народов Евразии, перед началом которой возложили цветы к Монументу Славы и почтили память павших Минутой молчанья. На прямые включения вышли представители всех бывших республик Советского Союза, чьи народы дали отпор страшной коричневой чуме.

В этот же день на виртуальной площадке представительства Россотрудничества в Алматы состоялся показ фильма "О годах, прожитых не зря", посвящённого солдату Великой Отечественной Семёну Симоновичу Калинину. Обращаясь к зрителям канала, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила, что Семён Симонович вполне может считаться олицетворением советского солдата-победителя.





Семён Симонович Калинин начал войну 22 июня 1941 года в Белоруссии и закончил 24 июня 1945 года в Москве, став участником воздушного Парада Победы. Ветеран прошёл немецкий плен, из которого бежал, принимал участие в битве за Москву, в Сталинградской сражении, в Берлинской операции.

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