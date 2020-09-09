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«Единение в борьбе с СОVID-19»: 1 серия. Приказ как гора

08.09.2020, 14:03 8425
«Единение в борьбе с СОVID-19»: 1 серия. Приказ как гора

Страшная эпидемия поставила под угрозу здоровье и жизнь всех жителей планеты. Башня желтого журавля стала свидетелем того, как один город, одна страна и одна нация решительно защищала свою жизнь и свое будущее. Идет мучительная битва, раздаются приказы, ветер развевает красное знамя, которое зовет героев на бой! 1 млрд 400 млн человек с обычным упорством бросили свои силы на необычную битву. Это штурм, направляемый авангардом. Это народная война, в которой нет сторонних наблюдателей. Держись, Ухань! Держись, Китай!

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