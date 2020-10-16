Система Orphus

Экономика Шэньчжэнь за 40 лет выросла с нуля до триллиона юаней

15.10.2020 7237
Экономика Шэньчжэнь за 40 лет выросла с нуля до триллиона юаней

В результате 40 лет политики реформ и открытости КНР экономика города Шэньчжэнь выросла от почти нуля до триллиона юаней. Этот город — ровесник политики реформ и открытости. Раньше здесь была маленькая рыбацкая деревня. Сегодня объем экономики мегаполиса достиг триллиона юаней. Будучи полигоном реформ и открытости, Шэньчжэнь совершил беспрецедентный скачок в развитии, став настоящим экономическим чудом. Сегодня шэньчжэньская модель играет активную роль в усилении позиций страны на мировой арене. Видео предоставлено Медиакорпорацией Китая.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая