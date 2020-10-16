В результате 40 лет политики реформ и открытости КНР экономика города Шэньчжэнь выросла от почти нуля до триллиона юаней. Этот город — ровесник политики реформ и открытости. Раньше здесь была маленькая рыбацкая деревня. Сегодня объем экономики мегаполиса достиг триллиона юаней. Будучи полигоном реформ и открытости, Шэньчжэнь совершил беспрецедентный скачок в развитии, став настоящим экономическим чудом. Сегодня шэньчжэньская модель играет активную роль в усилении позиций страны на мировой арене. Видео предоставлено Медиакорпорацией Китая.

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