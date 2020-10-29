Национальная компания Kazakh Tourism в рамках рекламной кампании разместила ролик о Казахстане. В нем используется крылатая фраза Бората "Very nice!", которую превратили в туристический слоган страны - "Kazakhstan. Very nice!".

Во многих известных иностранных изданиях вышли статьи про ролик о Казахстане.

Стоит отметить, что иностранные пользователи интернета с восторгом оценили ролик. Многие пользователи отмечают, что не подозревали о наличии такой прекрасной природы и выразили желание побывать в Казахстане.

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