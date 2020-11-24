A Night at the Opera - альбом группы Queen, выпущенный 21 ноября 1975, считается одним из лучших не только у Queen, но и во всей истории рок-музыки. Альбом записывался с августа по ноябрь 1975 года в семи студиях, с применением самой современной студийной техники. Говорят, это была самая дорогостоящая, по тем временам, запись. Альбом взял название от фильма "Ночь в опере" (1935), который считается самой лучшей и самой популярной комедией братьев Маркс.









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