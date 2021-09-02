Сколько раз за время пандемии вы успели проверить уровень антител к коронавирусу? Сколько денег потратили на анализы? Всего этого можно больше не делать, главное — вовремя ревакцинироваться. Вовремя — это через шесть месяцев после болезни или прививки. Как устроен самый крупный в Европе центр вакцинации? Что показал опыт Израиля и Великобритании? Для какого возраста рассчитан «Спутник Лайт»? И в конце концов, почему от COVID-19 нужно вакцинироваться каждые полгода, а от кори и гепатита значительно реже? Все ответы — в новом фильме Антона Красовского из цикла «Эпидемия».

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