Система Orphus

Ревакцинация от COVID-19

01.09.2021 8425
Ревакцинация от COVID-19

Сколько раз за время пандемии вы успели проверить уровень антител к коронавирусу? Сколько денег потратили на анализы? Всего этого можно больше не делать, главное — вовремя ревакцинироваться. Вовремя — это через шесть месяцев после болезни или прививки. Как устроен самый крупный в Европе центр вакцинации? Что показал опыт Израиля и Великобритании? Для какого возраста рассчитан «Спутник Лайт»? И в конце концов, почему от COVID-19 нужно вакцинироваться каждые полгода, а от кори и гепатита значительно реже? Все ответы — в новом фильме Антона Красовского из цикла «Эпидемия».

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая