Система Orphus

Интервью Адиля Каукенова

17.10.2021, 23:50 14851
Интервью Адиля Каукенова

Комментарии

новости по теме

    В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1

    07.10.2021, 23:27 154144
    В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.

    Отмечается, что это случилось в 22:41 по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии.

    Первый в мире киноэкипаж прибыл на МКС

    06.10.2021, 22:27 173395
    Первый в мире киноэкипаж прибыл на МКС

    Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко впервые перешёл на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» была запущена в 11:55 мск. Позднее корабль пристыковался к станции. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешёл в режим ручной стыковки, так как автоматика дала сбой. На орбите Пересильд и Шипенко будут снимать кинофильм «Вызов», который расскажет о женщине-враче, отправившейся в космос, чтобы спасти космонавта, сообщает RT.

    Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

    05.10.2021, 17:00 199477
    Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу

    Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу. Причина — политика перехода на экологически чистую энергию, сообщает телеканал «Известия». По мнению аналитиков Forbes, рост цен на газ может вынудить предприятия начать использовать уголь. При этом применение твердого топлива в Европе затруднено. В короткие сроки возникнет дефицит нефти и угля.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов