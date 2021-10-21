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Видео извержения вулкана Асо. В Японии объявили третий уровень опасности

20.10.2021, 23:59 6535
Видео извержения вулкана Асо. В Японии объявили третий уровень опасности

На юго-западе Японии началось извержение вулкана Асо. Клубы дыма поднимаются из кратера на высоту 3,5 тыс. м. Метеорологи повысили уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале.

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Интервью Адиля Каукенова

17.10.2021, 23:50 57106
Интервью Адиля Каукенова

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1

07.10.2021, 23:27 195427
В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что это случилось в 22:41 по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 километров под землей. Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии.

Первый в мире киноэкипаж прибыл на МКС

06.10.2021, 22:27 214894
Первый в мире киноэкипаж прибыл на МКС

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко впервые перешёл на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» была запущена в 11:55 мск. Позднее корабль пристыковался к станции. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешёл в режим ручной стыковки, так как автоматика дала сбой. На орбите Пересильд и Шипенко будут снимать кинофильм «Вызов», который расскажет о женщине-враче, отправившейся в космос, чтобы спасти космонавта, сообщает RT.

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