Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко впервые перешёл на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» была запущена в 11:55 мск. Позднее корабль пристыковался к станции. Сближение с МКС проходило по двухвитковой схеме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешёл в режим ручной стыковки, так как автоматика дала сбой. На орбите Пересильд и Шипенко будут снимать кинофильм «Вызов», который расскажет о женщине-враче, отправившейся в космос, чтобы спасти космонавта, сообщает RT.