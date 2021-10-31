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Тина Кароль представила клип на заглавную песню нового альбома «Двойной рай»

30.10.2021, 08:40 33076
Тина Кароль представила клип на заглавную песню нового альбома «Двойной рай»

Новая видео работа «Двойной рай» - это романтический триллер. Обращаясь к кино эстетике «нулевых», поп-дива эпатирует смелой сменой имиджа. Теперь она яркая блондинка с пистолетом в руках, ее мишень - ревность.

Режиссер видео - Алина Симоненко.

«Двойной рай» - это аллюзия на кинохит «Ее звали Никита». Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз», - говорит режиссер.

Стилист Ольга Ревуцкая подчеркнула концепцию «скрытой сексуальности» исключительно образами total black: короткое чёрное платье от David Koma, роскошное платье в пол SAINT LAURENT, и главный образ клипа - винтажный чёрный наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого брэнда в 1998 году.

“Опасная сексуальность и магнетическая меланхолия в клипе «Двойной рай» -  это чёткий рисунок стиля эпохи двухтысячных. В работе мы использовали винтажные луки для достоверной аутентичности», - говорит стилист.

Релиз альбома Тины Кароль «Двойной рай» состоялась 29 октября на всех стриминговых площадках. Это уже третья пластинка за год и одиннадцатая в дискографии поп-дивы.

«Мое вдохновение - это порыв воплотить романтизм в музыке. Я вновь много пишу, даря поклонникам романтику, вокал и свое понимание мироздания», - рассказала Тина Кароль.

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