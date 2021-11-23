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Новые достижения ко Всемирному дню рекордов Гиннеса

22.11.2021, 19:53 17740
Новые достижения ко Всемирному дню рекордов Гиннеса

Во Всемирный день рекордов Гиннеса представители сообщества регистрируют особенно много достижений. В этом году в числе рекордсменов оказались представители Великобритании, Китая, Японии и Катара.

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"Супергерои" по мотивам киноэпопеи Марвел в Алматы. За сценой

По ту сторону профессии: фильмы о дикой природе

03.11.2021, 14:57 352513
По ту сторону профессии: фильмы о дикой природе

Более двух лет режиссер Дмитрий Шпиленок снимает документальный фильм о жизни лис на территории Камчатки.

К 1 ноября – Всемирному дню лис – завершилась очередная экспедиция в Кроноцкий заповедник. Основная часть материала снята, но за кадром остаются трудности самой съемочной группы, которая состоит всего лишь из двух человек: режиссера и продюсера. Суровые условия Камчатки, опасность попасть в лапы диких зверей, страх потерять доверие главных героев фильма – нескольких лисьих семей, – все это тянет на отдельный приключенческий фильм. Работа над документальной картиной "Камчатка. Рассказ в лисах" должна быть завершена не раньше 2023 года. И предстоит еще одна, последняя экспедиция, в мир диких лис, сообщает РИА НОВОСТИ

Тина Кароль представила клип на заглавную песню нового альбома «Двойной рай»

30.10.2021, 08:40 452035
Тина Кароль представила клип на заглавную песню нового альбома «Двойной рай»

Новая видео работа «Двойной рай» - это романтический триллер. Обращаясь к кино эстетике «нулевых», поп-дива эпатирует смелой сменой имиджа. Теперь она яркая блондинка с пистолетом в руках, ее мишень - ревность.

Режиссер видео - Алина Симоненко.

«Двойной рай» - это аллюзия на кинохит «Ее звали Никита». Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз», - говорит режиссер.

Стилист Ольга Ревуцкая подчеркнула концепцию «скрытой сексуальности» исключительно образами total black: короткое чёрное платье от David Koma, роскошное платье в пол SAINT LAURENT, и главный образ клипа - винтажный чёрный наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого брэнда в 1998 году.

“Опасная сексуальность и магнетическая меланхолия в клипе «Двойной рай» -  это чёткий рисунок стиля эпохи двухтысячных. В работе мы использовали винтажные луки для достоверной аутентичности», - говорит стилист.

Релиз альбома Тины Кароль «Двойной рай» состоялась 29 октября на всех стриминговых площадках. Это уже третья пластинка за год и одиннадцатая в дискографии поп-дивы.

«Мое вдохновение - это порыв воплотить романтизм в музыке. Я вновь много пишу, даря поклонникам романтику, вокал и свое понимание мироздания», - рассказала Тина Кароль.

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