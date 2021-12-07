Фото: championat.com
Компания Engineered Arts представила новую модель человекоподобного робота Ameca, которая умеет взаимодействовать с людьми. Пользователей удивила естественность движений и мимики робота, однако некоторые испугались такой реалистичности, сообщает championat.com
Как отмечают в Engineered Arts, робот Ameca работает на их операционной системе Tritium, которая позволяет разрабатывать и тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для создания мимики используется технология Mesmer, отображающая большой спектр человеческих эмоций.