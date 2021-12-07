Фото: photos.rg.ru

Солнечное затмение утром 4 ноября стало единственным в 2021 году. Кадры с этим явлением опубликованы на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Затмение можно было наблюдать в Намибии, Лесото, Чили, Новой Зеландии и Австралии. Отмечается, что из-за данного явления часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму на две минуты. Антарктическая экспедиция JM Pasachoff организовала прямую трансляцию затмения на YouTube.