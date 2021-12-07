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Новый человекоподобный робот Ameca от Engineered Arts удивил и напугал людей

06.12.2021, 12:25 21115
Новый человекоподобный робот Ameca от Engineered Arts удивил и напугал людей

Фото: championat.com

Компания Engineered Arts представила новую модель человекоподобного робота Ameca, которая умеет взаимодействовать с людьми. Пользователей удивила естественность движений и мимики робота, однако некоторые испугались такой реалистичности, сообщает championat.com

Как отмечают в Engineered Arts, робот Ameca работает на их операционной системе Tritium, которая позволяет разрабатывать и тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для создания мимики используется технология Mesmer, отображающая большой спектр человеческих эмоций.

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