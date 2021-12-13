Смертоносные торнадо: число жертв стихии в США может сильно превысить 100
13.12.2021, 00:17 9343
Боулинг Грин в Кентукки. Мощный смерч пронёсся над городом со скоростью около 241 км/час, сообщает Euronews.
Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилд с 10-тысячным населением.
Более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс человек.
В городе Эдвардсвилль на юге Иллинойса обрушилась стена и крыша огромного склада компании "Амазон", внутри которого в это время находились около 100 рабочих. 6 из них погибли, 45 смогли благополучно выбраться из здания. Но судьба остальных пока неизвестна.
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.
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Пандемия подхлестнула спрос на игрушки
09.12.2021, 10:47 50869
Игрушки — это не по-детски крупный бизнес. В 2020 г. их продажи достигли 95 млрд долларов, что̀ на 2,6% больше, чем в 2019 г. 2021 год также обещает быть успешным для этого бизнеса. Уже в первом квартале продажи в отделах игрушек подскочили на 5%. Быстрее всего, на 38%, в Европе вырос спрос на куклы и пазлы.
Одна из последних тенденций на этом рынке, которая окажет влияние на индустрию, — рост спроса на традиционные игрушки. Слово «традиционные» имеет разное значение в зависимости от возрастной категории. Это может быть и игрушечный поезд как в 1970-е или игрушка-трансформер из 1980-х. «Взрослые дети» всё больше отказываются от цифровых развлечений в пользу игры с чем-то осязаемым.
Джо Тум — старший менеджер по закупкам в лондонском магазине игрушек Hamley's:
“Интересно, что спросом снова пользуются такие игрушки как Лего, Барби, Покемон. Пандемия породила ностальгию”.
По словам Джо, половину игрушек Лего теперь покупают взрослые. Традиционные настольные игры для всей семьи тоже в этом году набирают популярность.
Такое поведение потребителей — хорошая новость для производителей. Ведь это значит, что привычные игрушки пользуются спросом у всех поколений и не только на Рождество.
Руководитель европейского отделения крупнейшего производителя игрушек, компании Mattel, Санджай Лутра находит психологическое объяснение такого поведения потребителей:
— Мы все в душе дети. Игрушки нужны всем. Мы наблюдаем, что потребительский спрос поворачивается в сторону таких незабываемых брендов нашего детства как Hot Wheels, Барби, Полли Покет и Скраббл. Для того, чтобы самим в них играть или познакомить с ними членов семьи. Для этого возрастного контингента мы разработали специальные издания игрушек.
По словам Санджая Лутры, развитие компьютерных и мобильных игр не мешает, а помогает продажам обычных игрушек:
— На самом деле компьютерные игры помогают нам добиться успеха. Например, компания UNO, созданная студией Mattel163 в партнерстве с компанией Ubisoft, — одна из крупнейших компаний в мировом мобильном гейминге. Её мобильную игру скачали более 190 млн человек. Сама игра была уже сыграна более 11 млрд раз. Вот что значит на цифровая стратегия!
Перебои в цепи поставок, связанные с пандемией, вызвали хаос во многих секторах экономике, в том числе в производстве игрушек. Задержки транспортировки, недостаток места в портах и нехватка водителей грузовиков заставляют понервничать и производителей, и потребителей. Поэтому, как считает основатель и директор журнала Toy World (Мир игрушек) Джона Болча, покупку игрушек лучше не откладывать, чтобы на Рождество дети вдруг не оказались без подарка.
Итак, традиционные игрушки, кажется, возвращаются. Производители осознали, что игрушки пользуются спросом не только у детей. Что в них нуждаются люди всех возрастов. В нашем оцифрованном мире стремление играть настоящими игрушками стало хорошей новостью для бизнеса.
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