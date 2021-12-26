Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - В Москве стартовал первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", организованный Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов", - цитирует euronews приветствие гимнастки Алины Кабаевой.
Многие самые титулованные гимнастки последних лет поддержали идею проведения нового типа соревнований. Среди почетных гостей турнира Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, сообщает источник.
13 участниц "Небесной грации" соревнуются в многоборье, в программу которого включены упражнения с 4 предметами: обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир проводится по уникальному смешанному регламенту: то есть согласно правилам 2001-2005 годов, а также новым правилам, которые вступят в силу в следующем олимпийском цикле. Этот симбиоз позволит по достоинству оценить сложность исполнения упражнений, а также артистизм.
Еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда", - рассказала Кабаева о том, как родилась идея создания "Небесной грации".
После первого вида соревнований - упражнения с обручем - лидирует чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко. Результат россиянки - 36,65 балла. Более чем на 4 балла от нее отстает белорусская гимнастка Анна Каменщикова. На третьем месте оказалась мексиканка Марина Мальпика.
В упражнении с мячом снова не было равных представительнице России Лале Крамаренко, которая исполнила свой именной элемент "Крамаренко" - пируэт с согнутой ногой.
По итогам двух упражнений с большим отрывом лидирует россиянка (71,95), на втором месте удержалась Анна Каменщикова (64,15). Третье место перешло к грузинской гимнастке Кетеван Арболишвили (62,05).
Победительница турнира на ВТБ арене по итогам 4 состязаний определится 17 декабря.
Студенты в Калининграде выложили флаг Казахстана из гранитных камней
«Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней», – рассказал студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев, прибывший в Россию из города Семей.
На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у посёлка Донское ушло 1072 камня и пять часов. В акции, кроме студентов БФУ им. Канта также приняли участие студенты Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего – семеро юношей и девушек.
Смертоносные торнадо: число жертв стихии в США может сильно превысить 100
13.12.2021, 00:17 78156
Фото: кадр из видео
Боулинг Грин в Кентукки. Мощный смерч пронёсся над городом со скоростью около 241 км/час, сообщает Euronews.
Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилд с 10-тысячным населением.
Более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс человек.
В городе Эдвардсвилль на юге Иллинойса обрушилась стена и крыша огромного склада компании "Амазон", внутри которого в это время находились около 100 рабочих. 6 из них погибли, 45 смогли благополучно выбраться из здания. Но судьба остальных пока неизвестна.
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.
Пандемия подхлестнула спрос на игрушки
09.12.2021, 10:47 119682
Игрушки — это не по-детски крупный бизнес. В 2020 г. их продажи достигли 95 млрд долларов, что̀ на 2,6% больше, чем в 2019 г. 2021 год также обещает быть успешным для этого бизнеса. Уже в первом квартале продажи в отделах игрушек подскочили на 5%. Быстрее всего, на 38%, в Европе вырос спрос на куклы и пазлы.
Одна из последних тенденций на этом рынке, которая окажет влияние на индустрию, — рост спроса на традиционные игрушки. Слово «традиционные» имеет разное значение в зависимости от возрастной категории. Это может быть и игрушечный поезд как в 1970-е или игрушка-трансформер из 1980-х. «Взрослые дети» всё больше отказываются от цифровых развлечений в пользу игры с чем-то осязаемым.
Джо Тум — старший менеджер по закупкам в лондонском магазине игрушек Hamley's:
“Интересно, что спросом снова пользуются такие игрушки как Лего, Барби, Покемон. Пандемия породила ностальгию”.
По словам Джо, половину игрушек Лего теперь покупают взрослые. Традиционные настольные игры для всей семьи тоже в этом году набирают популярность.
Такое поведение потребителей — хорошая новость для производителей. Ведь это значит, что привычные игрушки пользуются спросом у всех поколений и не только на Рождество.
Руководитель европейского отделения крупнейшего производителя игрушек, компании Mattel, Санджай Лутра находит психологическое объяснение такого поведения потребителей:
— Мы все в душе дети. Игрушки нужны всем. Мы наблюдаем, что потребительский спрос поворачивается в сторону таких незабываемых брендов нашего детства как Hot Wheels, Барби, Полли Покет и Скраббл. Для того, чтобы самим в них играть или познакомить с ними членов семьи. Для этого возрастного контингента мы разработали специальные издания игрушек.
По словам Санджая Лутры, развитие компьютерных и мобильных игр не мешает, а помогает продажам обычных игрушек:
— На самом деле компьютерные игры помогают нам добиться успеха. Например, компания UNO, созданная студией Mattel163 в партнерстве с компанией Ubisoft, — одна из крупнейших компаний в мировом мобильном гейминге. Её мобильную игру скачали более 190 млн человек. Сама игра была уже сыграна более 11 млрд раз. Вот что значит на цифровая стратегия!
Перебои в цепи поставок, связанные с пандемией, вызвали хаос во многих секторах экономике, в том числе в производстве игрушек. Задержки транспортировки, недостаток места в портах и нехватка водителей грузовиков заставляют понервничать и производителей, и потребителей. Поэтому, как считает основатель и директор журнала Toy World (Мир игрушек) Джона Болча, покупку игрушек лучше не откладывать, чтобы на Рождество дети вдруг не оказались без подарка.
Итак, традиционные игрушки, кажется, возвращаются. Производители осознали, что игрушки пользуются спросом не только у детей. Что в них нуждаются люди всех возрастов. В нашем оцифрованном мире стремление играть настоящими игрушками стало хорошей новостью для бизнеса.
Новый человекоподобный робот Ameca от Engineered Arts удивил и напугал людей
06.12.2021, 12:25 157509
Фото: championat.com
Компания Engineered Arts представила новую модель человекоподобного робота Ameca, которая умеет взаимодействовать с людьми. Пользователей удивила естественность движений и мимики робота, однако некоторые испугались такой реалистичности, сообщает championat.com
Как отмечают в Engineered Arts, робот Ameca работает на их операционной системе Tritium, которая позволяет разрабатывать и тестировать системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Для создания мимики используется технология Mesmer, отображающая большой спектр человеческих эмоций.
NASA опубликовало видео единственного в 2021 году полного солнечного затмения
04.12.2021, 18:40 183078
Фото: photos.rg.ru
Солнечное затмение утром 4 ноября стало единственным в 2021 году. Кадры с этим явлением опубликованы на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Затмение можно было наблюдать в Намибии, Лесото, Чили, Новой Зеландии и Австралии. Отмечается, что из-за данного явления часть Антарктиды полностью погрузилась во тьму на две минуты. Антарктическая экспедиция JM Pasachoff организовала прямую трансляцию затмения на YouTube.
Ушел из жизни Народный артист России Александр Градский
28.11.2021, 12:23 304500
Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Фамилию Градский (урожденный Фрадкин) взял в 1963 году после смерти матери, в память о ней.
Градский - заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист России (1999). Художественный руководитель театра "Градский Холл".