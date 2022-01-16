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Алматинцы рассказали об ужасе, пережитом в ночь вооруженной атаки на полицейские подразделения

15.01.2022, 16:26 1741
Алматинцы рассказали об ужасе, пережитом в ночь вооруженной атаки на полицейские подразделения

Фото: facebook  Сергей Алексеенок

Видео предоставлено ДП Алматы.

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Строительство БАКАД в Алматы

Космонавт снял на видео разворот МКС

25.12.2021, 13:06 27696
Космонавт снял на видео разворот МКС

Фото: кадр из видео

Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Источник: 24.kz

Алматинцев напугало задымление в метрополитене

21.12.2021, 17:51 40731
Алматинцев напугало задымление в метрополитене

Фото: 365info.kz

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

В Москве подвели итоги первого дня турнира Алины Кабаевой "Небесная грация"

17.12.2021, 13:30 60471
В Москве подвели итоги первого дня турнира Алины Кабаевой "Небесная грация"

Фото: www.sport-express.ru

МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - В Москве стартовал первый международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", организованный Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов", - цитирует euronews приветствие гимнастки Алины Кабаевой.

 
Многие самые титулованные гимнастки последних лет поддержали идею проведения нового типа соревнований. Среди почетных гостей турнира Лори Фанг, Екатерина Серебрянская, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун, сообщает источник.
 
13 участниц "Небесной грации" соревнуются в многоборье, в программу которого включены упражнения с 4 предметами: обручем, мячом, булавами и лентой. Турнир проводится по уникальному смешанному регламенту: то есть согласно правилам 2001-2005 годов, а также новым правилам, которые вступят в силу в следующем олимпийском цикле. Этот симбиоз позволит по достоинству оценить сложность исполнения упражнений, а также артистизм.
 

Еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда", - рассказала Кабаева о том, как родилась идея создания "Небесной грации".

 
После первого вида соревнований - упражнения с обручем - лидирует чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко. Результат россиянки - 36,65 балла. Более чем на 4 балла от нее отстает белорусская гимнастка Анна Каменщикова. На третьем месте оказалась мексиканка Марина Мальпика.
 
В упражнении с мячом снова не было равных представительнице России Лале Крамаренко, которая исполнила свой именной элемент "Крамаренко" - пируэт с согнутой ногой.
 
По итогам двух упражнений с большим отрывом лидирует россиянка (71,95), на втором месте удержалась Анна Каменщикова (64,15). Третье место перешло к грузинской гимнастке Кетеван Арболишвили (62,05).
 
Победительница турнира на ВТБ арене по итогам 4 состязаний определится 17 декабря.

Студенты в Калининграде выложили флаг Казахстана из гранитных камней

16.12.2021, 14:58 69981
Студенты в Калининграде выложили флаг Казахстана из гранитных камней

Фото: Кадр с видео

Уроженцы Казахстана выложили из гранитных камней флаг своей Родины в самой западной точке России, передает Российско-Казахстанский пресс-центр.

«Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней», – рассказал студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев, прибывший в Россию из города Семей.

На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у посёлка Донское ушло 1072 камня и пять часов. В акции, кроме студентов БФУ им. Канта также приняли участие студенты Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего – семеро юношей и девушек.

Смертоносные торнадо: число жертв стихии в США может сильно превысить 100

13.12.2021, 00:17 103776
Смертоносные торнадо: число жертв стихии в США может сильно превысить 100

Фото: кадр из видео

Боулинг Грин в Кентукки. Мощный смерч пронёсся над городом со скоростью около 241 км/час, сообщает Euronews.

Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилд с 10-тысячным населением.

Более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс человек.

В городе Эдвардсвилль на юге Иллинойса обрушилась стена и крыша огромного склада компании "Амазон", внутри которого в это время находились около 100 рабочих. 6 из них погибли, 45 смогли благополучно выбраться из здания. Но судьба остальных пока неизвестна.

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.

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