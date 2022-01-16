Фото: facebook Сергей Алексеенок
Видео предоставлено ДП Алматы.
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Видео предоставлено ДП Алматы.
Фото: facebook-Anastasia Romanova
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Фото: кадр из видео
Космонавт Роскосмоса снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли. Космонавт напомнил, что от узлового модуля «Причал» отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ». На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Источник: 24.kz
Фото: 365info.kz
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я рада приветствовать вас на нашем первом международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике "Небесная грация". В нашем турнире принимают участие представители 13 стран. Спасибо вам за то, что вы нашли время, чтобы подготовиться и приехать, за то, что вы приняли этот вызов", - цитирует euronews приветствие гимнастки Алины Кабаевой.
Еще когда я смотрела Олимпиаду, которая проходила в Рио, я увидела тогда, что происходит что-то не то. Сначала я не понимала что, но потом поняла, что правила художественной гимнастики очень сильно упростили. Убрали сложные элементы, и художественная гимнастика стала не такой зрелищной, уникальной, как это было всегда", - рассказала Кабаева о том, как родилась идея создания "Небесной грации".
Фото: Кадр с видео
Уроженцы Казахстана выложили из гранитных камней флаг своей Родины в самой западной точке России, передает Российско-Казахстанский пресс-центр.
«Этой символической акцией мы хотим поздравить Казахстан, нашу Родину, с 30-летием Независимости. Мы это делаем в самой западной точке России, чтобы показать, что дружба между нашими народами – россиянами и казахстанцами – вне границ и расстояний. Потому что дружба между Россией и Казахстаном крепче этих гранитных камней», – рассказал студент Балтийского федерального университета им. Канта Нурсултан Киякбаев, прибывший в Россию из города Семей.
На выкладку флага Казахстана на побережье Балтийского моря у посёлка Донское ушло 1072 камня и пять часов. В акции, кроме студентов БФУ им. Канта также приняли участие студенты Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Всего – семеро юношей и девушек.
Фото: кадр из видео
Боулинг Грин в Кентукки. Мощный смерч пронёсся над городом со скоростью около 241 км/час, сообщает Euronews.
Число жертв торнадо, обрушившихся на сразу несколько американских штатов, растёт. Поисково-спасательные работы продолжаются. Только в Кентукки погибли не менее 80 человек, а по всей стране - более 90. Десятки людей всё ещё числятся пропавшими без вести после обрушения завода по производству свечей в небольшом городе Мэйфилд с 10-тысячным населением.
Более 30 торнадо за последние двое суток вызвали разрушения также в штатах Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси. Вызванные стихией перебои с электричеством затронули в Теннесси и Кентукки более 200 тыс человек.
В городе Эдвардсвилль на юге Иллинойса обрушилась стена и крыша огромного склада компании "Амазон", внутри которого в это время находились около 100 рабочих. 6 из них погибли, 45 смогли благополучно выбраться из здания. Но судьба остальных пока неизвестна.
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки и заявил, что эта серия торнадо стала одной из самых смертоносных и разрушительных в истории страны.
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?