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Полная версия интервью Главы Государства

17.02.2022, 22:23 951
Полная версия интервью Главы Государства

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Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника

17.02.2022, 17:27 586
Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника

Фото: кадр из видео

Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

12.02.2022, 17:41 12526
Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.

К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги прошедших в Москве переговоров

11.02.2022, 15:57 12941
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги прошедших в Москве переговоров

Фото: Кадр с видео

Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом

07.02.2022, 14:07 23836
Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом

Почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом смогли увидеть Гала-концерт "Чуньвань": 538 млн человек по ТВ и 758 млн - с помощью мобильных устройств. Из них телепросмотр составил 538 миллионов человек, а мобильный просмотр - 758 миллионов человек.  

Рейтинг эфира составил 22,01%. В соцсетях ролики с концерта и прямую трансляцию просмотрели 7,13 млрд раз.

Количество участников интерактивных мероприятий шоу достигло 69 млрд человек.

Согласно последним данным, одновременно транслировали и освещали Гала-концерт более 650 СМИ в более чем 170 странах и регионах мира, сообщает Медиакорпорация Китая.

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

05.02.2022, 12:36 29396
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

Фото: Twitter/Beijing 2022

Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

29.01.2022, 20:07 42056
Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

Фото: Кадр с видео

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

22.01.2022, 19:55 54946
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

Фото: Facebook/Шелепова

В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполиc страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. 

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

20.01.2022, 11:10 60086
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

Фото: Кадр с видео

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