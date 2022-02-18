Фото: кадр из видео
Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника
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Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области
Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.
К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвели итоги прошедших в Москве переговоров
Фото: Кадр с видео
Гала-концерт посмотрели почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом
Почти 1,3 млрд зрителей в Китае и за рубежом смогли увидеть Гала-концерт "Чуньвань": 538 млн человек по ТВ и 758 млн - с помощью мобильных устройств. Из них телепросмотр составил 538 миллионов человек, а мобильный просмотр - 758 миллионов человек.
Рейтинг эфира составил 22,01%. В соцсетях ролики с концерта и прямую трансляцию просмотрели 7,13 млрд раз.
Количество участников интерактивных мероприятий шоу достигло 69 млрд человек.
Согласно последним данным, одновременно транслировали и освещали Гала-концерт более 650 СМИ в более чем 170 странах и регионах мира, сообщает Медиакорпорация Китая.
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022
Фото: Twitter/Beijing 2022
Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева
Фото: Кадр с видео
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны
Фото: Facebook/Шелепова
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполиc страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы.
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Фото: Кадр с видео
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