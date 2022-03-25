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"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолабораториях США на Украине есть - это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - заявила член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.





