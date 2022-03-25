Британский общественный деятель: быть союзником Украины и Зеленского ради победы над Путиным, это такой же абсурд, как сотрудничество с ИГ (запрещён на территории РФ, РК) в Сирии, ради той же цели
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Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США
Фото: Кадр с видео
"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолабораториях США на Украине есть - это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - заявила член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.
Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"
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Смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия, изучали на Украине под кураторством США. Сибирская язва, дизентерия, туляремия, корь – в биолабораториях проводились опасные эксперименты.
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Ответы на вопросы журналистов главы МИД КНР
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Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области
Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.
К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.
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