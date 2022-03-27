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Фильм "Биологическое оружие"

26.03.2022, 21:26 1496
Фильм "Биологическое оружие"

Фото: Скрин с видео

Биологическое оружие. Правда или вымысел? Фильм Антона Красовского.

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Быть союзником Украины и Зеленского ради победы над Путиным, такой же абсурд, как сотрудничество с ИГ (запрещён на территории РК, РФ) в Сирии - британский журналист

24.03.2022, 10:01 5981
Быть союзником Украины и Зеленского ради победы над Путиным, такой же абсурд, как сотрудничество с ИГ (запрещён на территории РК, РФ) в Сирии - британский журналист

Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США

12.03.2022, 18:36 26041
Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США

Фото: Кадр с видео

"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолабораториях США на Украине есть - это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - заявила член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.


Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"

11.03.2022, 09:53 28976
Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"

Фото: Depositphotos

Смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия, изучали на Украине под кураторством США. Сибирская язва, дизентерия, туляремия, корь – в биолабораториях проводились опасные эксперименты.

Видео: Россия 24 

Ответы на вопросы журналистов главы МИД КНР

08.03.2022, 11:28 35291
Ответы на вопросы журналистов главы МИД КНР

Фото: russian.cgtn.com

"Штамм Андромеда". Биолаборатории США на постсоветском пространстве

04.03.2022, 19:50 42991
"Штамм Андромеда". Биолаборатории США на постсоветском пространстве

Фото: Кадр с видео

Полная версия интервью Главы Государства

17.02.2022, 22:23 70561
Полная версия интервью Главы Государства

Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника

17.02.2022, 17:27 70196
Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от хищника

Фото: кадр из видео

Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

12.02.2022, 17:41 82091
Фламинго возвращаются на озеро Караколь в Мангистауской области

Житель Мангистауской области Азамат Сарсенбаев снял на видео фламинго, прилетевших на озеро Караколь.

К сожалению, добраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет…По сути, озеро Караколь является уникальным местом в Мангистау, при желании его можно было бы превратить в мекку орнитологии по примеру заповедника Рас-аль-Хор в Дубае", - написал автор видео.

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