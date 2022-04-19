Фото: newizv.ru
Стратегия противостояния. Цифровой ГУЛАГ. Михаил Ковальчук
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Фото: кадр из видео
Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах
Фото: depositphotos
Американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах
Американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Об этом сообщает журналист Кристофер Руфо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на запись корпоративного видеозвонка Disney.
Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации, отвечающая за контент Кэри Берк. Во время общего собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику и сделать будущие проекты компании более инклюзивными. По словам Берк, ситуация коснулась и ее детей, один из которых является трансгендером, а другой — пансексуалом.
Присутствующая на коллективном видеозвонке руководительница другого отдела Вивиан Уэйр заявила, что в тематическом парке Диснейленд уже отменены обращения «мальчики и девочки», а к посетителям обращаются «мечтатели и друзья».
Ранее в марте 2022 года стало известно, что корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России из-за ситуации на Украине. Отмечается, что решение коснется лицензирования контента и продукции, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала и туров от National Geographic, производства местного контента и работы линейных каналов.
Фейк, который соорудили итальянцы против России и Донбасса
Фото: Кадр с видео
Видео @urallive о фейке. который соорудили итальянцы против России и Донбасса
Итальянцы использовали фотографию уральского агентства «Ура.ру» с последствиями удара украинской «Точкой-У» по Донецку, заявив, что это «бойня в Киеве, которую устроила российская армия».
Теперь агентство подаёт в суд на итальянцев из La Stampa. Видео собкора ZTV и УралLIVE Андрея Гусельникова.
Жители поселка Рубежный рассказали о зверствах в фашистских застенках
Фото: Кадр с видео
Фильм "Биологическое оружие"
Фото: Скрин с видео
Биологическое оружие. Правда или вымысел? Фильм Антона Красовского.
Быть союзником Украины и Зеленского ради победы над Путиным, такой же абсурд, как сотрудничество с ИГ (запрещён на территории РК, РФ) в Сирии - британский журналист
Биолаборатории США надо закрыть немедленно! Не только на Украине, но и по всему миру - экс-конгрессмен США
Фото: Кадр с видео
"Меня это крайне беспокоит, точно также это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Во первых, если биологическое или химическое оружие в биолабораториях США на Украине есть - это явное нарушение конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они тщательно пытались это скрывать, а когда это вскрылось, они не заявили о чрезвычайной ситуации, которую необходимо решать. Они сразу же начали перекладывать вину", - заявила член палаты представителей Конгресса США от Гавайев Тулси Габбард в эфире Fox News.
Украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты"
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Смертельно опасные инфекции, которые могли стать основой для биологического оружия, изучали на Украине под кураторством США. Сибирская язва, дизентерия, туляремия, корь – в биолабораториях проводились опасные эксперименты.
Видео: Россия 24
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