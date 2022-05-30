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Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру состоялся в Алма-Ате

29.05.2022, 12:08 3246
Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру состоялся в Алма-Ате

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Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

07.05.2022, 14:13 34801
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

Фото: Әуезов Ауданы/facebook

Акимат Ауэзовского района поздравил ветерана Велиикой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича с наступающим праздником.

Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook

Петров Василий Егорович родился в 1924 году.

Участвовал при окружении и ликвидации вражеских войск под Сталинградом в воинской части под командованием полковника Бурманова и комиссара Винокурова.

Также участвовал при окружении и взятии в плен фельдмаршала немецкой Армии Паулюса.

Сражался под Курской дугой, участвовал в освобождении г.Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и Одессы.

Участвовал также в освобождении Румынии от немецких захватчиков.

Петров Василий Егорович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Нынешнее поколение берет пример героизма и самоотверженности, проявленной старшими поколениями-ветеранами. Этот героический день остается вечной памятной страницей нашей истории.

Лунная радуга

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Лунная радуга

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Фото: кадр из видео

Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах

01.04.2022, 18:48 96661
Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах

Фото: depositphotos

Американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых проектах

Американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах. Об этом сообщает журналист Кристофер Руфо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на запись корпоративного видеозвонка Disney.

Основным инициатором данного решения стала представительница корпорации, отвечающая за контент Кэри Берк. Во время общего собрания она пообещала сделать ставку на гендерную политику и сделать будущие проекты компании более инклюзивными. По словам Берк, ситуация коснулась и ее детей, один из которых является трансгендером, а другой — пансексуалом.


Присутствующая на коллективном видеозвонке руководительница другого отдела Вивиан Уэйр заявила, что в тематическом парке Диснейленд уже отменены обращения «мальчики и девочки», а к посетителям обращаются «мечтатели и друзья».

Ранее в марте 2022 года стало известно, что корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России из-за ситуации на Украине. Отмечается, что решение коснется лицензирования контента и продукции, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала и туров от National Geographic, производства местного контента и работы линейных каналов.

Фейк, который соорудили итальянцы против России и Донбасса

01.04.2022, 14:21 96651
Фейк, который соорудили итальянцы против России и Донбасса

Фото: Кадр с видео

Видео @urallive о фейке. который соорудили итальянцы против России и Донбасса 

Итальянцы использовали фотографию уральского агентства «Ура.ру» с последствиями удара украинской «Точкой-У» по Донецку, заявив, что это «бойня в Киеве, которую устроила российская армия».  

Теперь агентство подаёт в суд на итальянцев из La Stampa. Видео собкора ZTV и УралLIVE Андрея Гусельникова.

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