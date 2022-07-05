Система Orphus

​Группа A’Studio объявила кастинг в мюзикл "Джулия"

04.07.2022, 16:20 2116
​Группа A’Studio объявила кастинг в мюзикл "Джулия"

Фото: Кадр с видео

новости по теме

Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории

03.07.2022, 12:03 4021
Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории

Часть здания государственной школы 189 в Алматы собираются передать в аренду частной школе

24.06.2022, 20:01 19401
Часть здания государственной школы 189 в Алматы собираются передать в аренду частной школе

Казахстанской кондитерской фабрике «Рахат» исполняется 80 лет

10.06.2022, 16:03 41361
Казахстанской кондитерской фабрике «Рахат» исполняется 80 лет

Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру состоялся в Алма-Ате

29.05.2022, 12:08 61916
Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру состоялся в Алма-Ате

Живой Арбат в Талдыкоргане

13.05.2022, 17:13 85336
Живой Арбат в Талдыкоргане

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

07.05.2022, 14:13 93626
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича

Фото: Әуезов Ауданы/facebook

Акимат Ауэзовского района поздравил ветерана Велиикой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича с наступающим праздником.

Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook
Әуезов Ауданы/facebook

Петров Василий Егорович родился в 1924 году.

Участвовал при окружении и ликвидации вражеских войск под Сталинградом в воинской части под командованием полковника Бурманова и комиссара Винокурова.

Также участвовал при окружении и взятии в плен фельдмаршала немецкой Армии Паулюса.

Сражался под Курской дугой, участвовал в освобождении г.Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и Одессы.

Участвовал также в освобождении Румынии от немецких захватчиков.

Петров Василий Егорович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Нынешнее поколение берет пример героизма и самоотверженности, проявленной старшими поколениями-ветеранами. Этот героический день остается вечной памятной страницей нашей истории.

Лунная радуга

22.04.2022, 13:32 118116
Лунная радуга

Фото: asteropa.ru

Стратегия противостояния. Цифровой ГУЛАГ. Михаил Ковальчук

18.04.2022, 09:08 125246
Стратегия противостояния. Цифровой ГУЛАГ. Михаил Ковальчук

Фото: newizv.ru

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов