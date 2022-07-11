Фото: Depositphotos
Химера. Расследование Аркадия Мамонтова.
новости по теме
Группа A’Studio объявила кастинг в мюзикл "Джулия"
Фото: Кадр с видео
Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории
Часть здания государственной школы 189 в Алматы собираются передать в аренду частной школе
Казахстанской кондитерской фабрике «Рахат» исполняется 80 лет
Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру состоялся в Алма-Ате
Живой Арбат в Талдыкоргане
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича
Фото: Әуезов Ауданы/facebook
Акимат Ауэзовского района поздравил ветерана Велиикой Отечественной войны Петрова Василия Егоровича с наступающим праздником.
Петров Василий Егорович родился в 1924 году.
Участвовал при окружении и ликвидации вражеских войск под Сталинградом в воинской части под командованием полковника Бурманова и комиссара Винокурова.
Также участвовал при окружении и взятии в плен фельдмаршала немецкой Армии Паулюса.
Сражался под Курской дугой, участвовал в освобождении г.Белгорода, Харькова, Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и Одессы.
Участвовал также в освобождении Румынии от немецких захватчиков.
Петров Василий Егорович награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Нынешнее поколение берет пример героизма и самоотверженности, проявленной старшими поколениями-ветеранами. Этот героический день остается вечной памятной страницей нашей истории.
Лунная радуга
Фото: asteropa.ru
Читаемое
11.07.2022, 00:25В Алматы задержан вооруженный мужчина 11.07.2022, 08:3810286Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник 11.07.2022, 09:408866В Алматы временно перекроют движение на перекрестке улиц Маметовой и Уалиханова 11.07.2022, 09:236871В Казахстане выявлено 454 новых случая заболевания коронавирусом 11.07.2022, 08:486751Двое детей потерялись на Алаколе 05.07.2022, 21:2358731Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях 05.07.2022, 18:5057576МП: родители свободны в выборе поставщика школьной формы 06.07.2022, 13:2651421"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области 05.07.2022, 17:3151321МКС отозвало приказ Абаева о программе "АртСпорт" 06.07.2022, 13:1050851Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области 27.06.2022, 08:0099216Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей 24.06.2022, 14:2269016Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали 17.06.2022, 18:4164776Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша 23.06.2022, 17:3864291Генеральный консул КНР встретилась с казахстанскими СМИ 24.06.2022, 18:5462796Полицейские Кокшетау нашли пропавшую два дня назад девочку-подростка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?