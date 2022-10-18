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Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.
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Фото: Кадр с видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 сентября находится в Костанайской области с рабочим визитом. Глава государства заслушал отчеты об оперативной обстановке в районе пожаров и встретился с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?