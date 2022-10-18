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Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы

17.10.2022, 14:03 3281
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
Фото: Depositphotos
Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
 
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.

 

новости по теме

В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу

17.10.2022, 22:01 1371
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
Фото: кадр с видео
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
 

Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.

 
 

В Сети распространилось видео с избиением ребенка

17.10.2022, 14:38 2991
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.

Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.



 

Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

16.10.2022, 18:25 5991
Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая
На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".

Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.

 

Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек

15.10.2022, 20:18 8891
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
Фото: 1news.az
В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
 
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
 
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.

 

В Астане завершился саммит "Центральная Азия - Россия"

14.10.2022, 19:29 11976
В Астане завершился саммит "Центральная Азия - Россия"
Фото: telegram/bort_01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба президента РК.

"Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.


 

Автомобиль взорвался в Мангистауской области

14.10.2022, 19:21 11636
Автомобиль взорвался в Мангистауской области
Фото: Кадр с видео
Автомобиль загорелся и взорвался в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва попал на видео.

 

На Тайване произошло мощное землетрясение

18.09.2022, 22:06 50806
На Тайване произошло мощное землетрясение

Фото: iz.ru




Касым-Жомарт Токаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом

08.09.2022, 11:25 65146
Касым-Жомарт Токаев посетил Костанайскую область с рабочим визитом

Фото: Кадр с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 сентября находится в Костанайской области с рабочим визитом. Глава государства заслушал отчеты об оперативной обстановке в районе пожаров и встретился с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии.

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