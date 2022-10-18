Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.