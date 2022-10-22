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Как изготавливают монеты?

21.10.2022, 12:21 2121
Как изготавливают монеты?
Фото: Кадр с видео
Главный дизайнер Национального банка Алмат Басенов рассказал, как изготавливают монеты.

 

новости по теме

NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb

20.10.2022, 17:25 4426
NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb
Фото: nasa.gov
На снимках изображены скопления газа и пыли в центральной части туманности Орел, которая находится в 6,5 тысячи световых лет от Земли, сообщается на сайте NASA.

 

Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве

19.10.2022, 09:06 7986
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
Фото: Depositphotos
Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.

 

В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу

17.10.2022, 22:01 12161
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
Фото: кадр с видео
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
 

Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.

 
 

В Сети распространилось видео с избиением ребенка

17.10.2022, 14:38 13781
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
 
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.

Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.



 

Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы

17.10.2022, 14:03 14016
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
Фото: Depositphotos
Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
 
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.

 

Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

16.10.2022, 18:25 16781
Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая
На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".

Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.

 

Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек

15.10.2022, 20:18 19681
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
Фото: 1news.az
В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
 
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
 
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.

 

В Астане завершился саммит "Центральная Азия - Россия"

14.10.2022, 19:29 22321
В Астане завершился саммит "Центральная Азия - Россия"
Фото: telegram/bort_01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении саммита "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба президента РК.

"Сегодня состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию комплексного взаимодействия в формате "Центральная Азия - Россия", - сказал глава государства.


 

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