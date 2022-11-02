Фото: Кадр с видео
Обрушение моста в Индии
01.11.2022, 11:52 2816
новости по теме
Российские космонавты поздравили казахстанцев с Днем Республики
25.10.2022, 20:40 12631
Фото: Кадр с видео
Космонавты отметили, что именно с казахстанской земли отправляются на МКС и затем на нее же возвращаются после окончания миссии.
Как изготавливают монеты?
21.10.2022, 12:21 20671
Фото: Кадр с видео
Главный дизайнер Национального банка Алмат Басенов рассказал, как изготавливают монеты.
NASA опубликовало новые снимки Столпов Творения, полученные с телескопа James Webb
20.10.2022, 17:25 22976
Фото: nasa.gov
На снимках изображены скопления газа и пыли в центральной части туманности Орел, которая находится в 6,5 тысячи световых лет от Земли, сообщается на сайте NASA.
Дерзкое покушение на убийство произошло средь бела дня в Сатпаеве
19.10.2022, 09:06 26536
Фото: Depositphotos
Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение.
В Алматы жители ЖК перекрыли дорогу
17.10.2022, 22:01 30711
Фото: кадр с видео
Местные жители говорят, что воды в ЖК нет уже 10 дней. Вечером 16 октября десятки людей вышли на Ташкентский тракт в восточном направлении.
Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами, и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города, и ответственные будут привлечены по всей строгости закона", - сообщили в ведомстве.
В Сети распространилось видео с избиением ребенка
17.10.2022, 14:38 32331
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях обсуждается варварское поведение матери по отношению к своей дочери.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь - гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой об соседнюю машину.
Общественность требует оценки Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан.
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
17.10.2022, 14:03 32566
Фото: Depositphotos
Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая
16.10.2022, 18:25 34951
На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
Читаемое
02.11.2022, 08:41Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана 02.11.2022, 10:5212241Глава МВД: На протяжении многих лет никто комплексно не занимался проблемой торговли людьми 02.11.2022, 12:0310936АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм 02.11.2022, 09:3410901В правительстве РК обсудили вопросы прохождения отопительного сезона 02.11.2022, 09:07Дело Сатыбалды: в Казахстан возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн9556Дело Сатыбалды: в Казахстан возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн 26.10.2022, 15:0181271Двухлетний ребенок утонул в яме с дождевой водой в Туркестанской области 28.10.2022, 19:4262861Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту 27.10.2022, 20:0160586Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана 29.10.2022, 15:4359361В здании Минобороны Казахстана произошел пожар 27.10.2022, 20:0958581Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых 03.10.2022, 09:46194426В школах Казахстана введена пятидневная рабочая неделя 03.10.2022, 09:17183806Премьер-министр поручил разгрузить школьников от тяжелых рюкзаков 06.10.2022, 12:18178916Аймагамбетов указал на невозможность трудоустройства российских учителей в Казахстане 08.10.2022, 10:35137916Столичных школьников на два дня переведут на дистанционное обучение 10.10.2022, 14:33122221ЭКСКЛЮЗИВ KT: Депутат рассказала о проблемах в системе образования Казахстана
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?