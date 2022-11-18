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В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA

17.11.2022, 17:00 5326
В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA
Фото: кадр из видео
 

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17.11.2022, 15:49 6166
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Белорукий гиббон на руках у своей приемной мамы - заведующей секцией приматов Алматинского зоопарка Шолпан Абдибековой. Снег для него не в новинку - он живет в зоопарке уже 3 года.
 
 

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы

16.11.2022, 23:03 9506
Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы
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В столичном аэропорту протекает крыша

16.11.2022, 22:58 9801
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В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли

15.11.2022, 09:59 13786
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В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек

14.11.2022, 12:10 17331
В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек
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В результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.

 

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