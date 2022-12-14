



В Экибастузе отменили режим ЧС





В Экибастузе отменили введенный 28 ноября режим чрезвычайной ситуации. В городе продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, а теплоснабжение полностью восстановлено. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении ущерба. Депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил мажилисмЕн в депутатском запросе на имя Алихана Смаилова. Недопустимо все сводить к тарифной политике. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности, считает депутат. Напомним, режим ЧС был введен в Экибастузе 28 ноября из-за крупнейшей аварии на теплосетях. Жители города остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.





Токаев провел встречу с главой МИД Греции





В Астане прошла встреча президента Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Греции НикОлаосом ДЕндиасом. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.





Отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - подчеркнул Токаев.





В свою очередь Дендиас заявил, что Греция рассматривает Казахстан как крупнейшую и приоритетную страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе.





АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане





АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, в отношении руководителей АрселорМиттал будут приняты жесткие решения, вплоть до ухода компании из страны. Ранее сообщалось, что за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге. Проверки в отношении компании начались после ряда трагических случае на производстве.





Спасательная авиация МЧС Казахстане впервые провела тренировку на море





Казахстанские спасатели впервые провели тренировку на море. На акватории Каспия специалисты тренировались поднимать на борт парящего воздушного судна условно пострадавших. Пилотам требовалось поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте в несколько десятков метров, пока идет подъем раненого. Кроме того, отрабатывались спасение и эвакуация пострадавших из труднодоступной местности на берегу.





В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок





Официальный сайт для публикации петиций планируется создать в Казахстане. Соответствующий законопроект одобрили в мажилисе. Создание петиций будет проверять уполномоченный орган. Чтобы петиция стала публичной, в течение 20 рабочих дней со дня подачи к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Также в Казахстане упростят организацию забастовок. Законопроект обязывает работодателя предоставлять помещение для собраний. Также их организация станет проще и доступнее.





Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых





Национальный банк Казахстана вновь повысил базовую ставку. Она составила 16,75% годовых. Повышение объяснили неопределенностью геополитической обстановки и высокими ценами на продовольствие в мире. По прогнозам Нацбанка, в 2024 году инфляция составит от 7-9%. Между тем в Казахстане продолжают расти цены. Годовой рост цен на мясо составил от 8 до 12,5 процентов, сахар подорожал на 72 процента, а цены на жилье выросли на 27%. Также существенно подорожали яйца, мука, и молочные продукты.





Алматинский зоопарк будет до весны кормить прилетевших на зимовку птиц





В Алматинском зоопарке будут до весны кормить прилетевших на зимовку птиц. "Для того, чтобы прокормить армию "халявщиков", мы увеличиваем рацион в 2-3 раза и будем так кормить их до весны, пока наши гости не разлетятся сами", - сообщили в зоопарке. Там пояснили, что в это время года птицам приходиться очень тяжело, им страшен не холод, а голод. Поэтому зимой городские птицы - утки, кряквы и голуби - часто становятся обитателями зоопарка.