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В Усть-Каменогорске за сутки выпало больше полуметра снега
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Фото: balet.academic.ru
На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева
12.12.2022, 15:13 12086
Фото: bort_01
Сегодня состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В ходе заседания отчитались премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, а также акимы ряда регионов.
Главные новости Казахстана. Выпуск от 09.12.2022 Kazakhstan Today
09.12.2022, 23:44 17946
В Экибастузе отменили режим ЧС
В Экибастузе отменили введенный 28 ноября режим чрезвычайной ситуации. В городе продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, а теплоснабжение полностью восстановлено. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении ущерба. Депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил мажилисмЕн в депутатском запросе на имя Алихана Смаилова. Недопустимо все сводить к тарифной политике. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности, считает депутат. Напомним, режим ЧС был введен в Экибастузе 28 ноября из-за крупнейшей аварии на теплосетях. Жители города остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
Токаев провел встречу с главой МИД Греции
В Астане прошла встреча президента Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Греции НикОлаосом ДЕндиасом. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.
Отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь Дендиас заявил, что Греция рассматривает Казахстан как крупнейшую и приоритетную страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе.
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, в отношении руководителей АрселорМиттал будут приняты жесткие решения, вплоть до ухода компании из страны. Ранее сообщалось, что за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге. Проверки в отношении компании начались после ряда трагических случае на производстве.
Спасательная авиация МЧС Казахстане впервые провела тренировку на море
Казахстанские спасатели впервые провели тренировку на море. На акватории Каспия специалисты тренировались поднимать на борт парящего воздушного судна условно пострадавших. Пилотам требовалось поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте в несколько десятков метров, пока идет подъем раненого. Кроме того, отрабатывались спасение и эвакуация пострадавших из труднодоступной местности на берегу.
В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок
Официальный сайт для публикации петиций планируется создать в Казахстане. Соответствующий законопроект одобрили в мажилисе. Создание петиций будет проверять уполномоченный орган. Чтобы петиция стала публичной, в течение 20 рабочих дней со дня подачи к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Также в Казахстане упростят организацию забастовок. Законопроект обязывает работодателя предоставлять помещение для собраний. Также их организация станет проще и доступнее.
Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых
Национальный банк Казахстана вновь повысил базовую ставку. Она составила 16,75% годовых. Повышение объяснили неопределенностью геополитической обстановки и высокими ценами на продовольствие в мире. По прогнозам Нацбанка, в 2024 году инфляция составит от 7-9%. Между тем в Казахстане продолжают расти цены. Годовой рост цен на мясо составил от 8 до 12,5 процентов, сахар подорожал на 72 процента, а цены на жилье выросли на 27%. Также существенно подорожали яйца, мука, и молочные продукты.
Алматинский зоопарк будет до весны кормить прилетевших на зимовку птиц
В Алматинском зоопарке будут до весны кормить прилетевших на зимовку птиц. "Для того, чтобы прокормить армию "халявщиков", мы увеличиваем рацион в 2-3 раза и будем так кормить их до весны, пока наши гости не разлетятся сами", - сообщили в зоопарке. Там пояснили, что в это время года птицам приходиться очень тяжело, им страшен не холод, а голод. Поэтому зимой городские птицы - утки, кряквы и голуби - часто становятся обитателями зоопарка.
Необычное горное озеро Каинды
09.12.2022, 14:00 19831
Фото: kolesa.kz
Каспий продолжает отступать
05.12.2022, 12:35 27471
Фото: Кадр с видео
Спасатели столичного ДЧС стали чемпионами турнира по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов
05.12.2022, 12:30 27676
Фото: Кадр с видео
С 1 по 2 декабря в Петропавловске проходил республиканский турнир по хоккею с шайбой среди правоохранительных органов, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.
Участие приняли команды департамента полиции и управления специализированной службы охраны СКО, департаментов по ЧС Астаны, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей.
Целью турнира является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности сотрудников, выработка морально-волевых качеств, развитие и популяризация хоккея как вида спорта.
На торжественном открытии мероприятия, проходившем во Дворце спорта имени А. Винокурова, с приветственной речью к гостям и участниками турнира обратился заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Он поздравил всех присутствующих с началом турнира и пожелал участникам высоких спортивных достижений и побед.
Перед началом матча присутствующие почтили минутой молчания память огнеборца департамента по ЧС Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при спасении людей во время пожара.
Турнир проходил по круговой системе и начался с поединка команд "Қорғау" ДЧС СКО и "Арыстан" УССО, окончившегося в пользу первой команды. Затем состоялся матч команд ДЧС Актюбинской области и ДЧС Астаны, победителем в котором стали столичные гости. Состязание на хоккейном корте между командой ДЧС ЗКО и "Арыстаном" закончилось победой представителей УССО. Хоккейные баталии между командой "Динамо" департамента полиции и огнеборцами ДЧС Астаны закончились победой астанчан, а в схватке между командами ДЧС СКО и ДЧС ЗКО победили североказахстанцы. Закончился первый день турнира встречей команд ДЧС Актюбинской области и "Динамо", где верх взяла команда департамента полиции.
В утро второго дня игры на корт вышли команды "Динамо" департамента полиции и "Құткарушы" столичного ДЧС, игра завершилась безусловной победой астанчан. Далее "битва" столичных спасателей на льду состоялась с командой "Қорғау" департамента по ЧС СКО, в результате команда "Құтқарушы" также одержали победу.
В итоге кубок победителя получила команда ДЧС Астаны, второе место заняли представители ДЧС СКО, и на третьем месте - команда департамента полиции СКО. Каждый участник команды был награжден памятной медалью, также было проведено награждение в номинации "Лучший нападающий" (Евгений Гутяр, ДЧС Астаны), "Лучший защитник" (Думан Жиенмурзин, ДЧС СКО), "Лучший защитник" (Абулкаир Сулейменов, ДП СКО).
На торжественной церемонии награждения победителей начальник департамента по ЧС Астаны генерал-майор Куанар Базарбаев и начальник ДЧС СКО полковник Рамиль Камалов сердечно поздравили победителей и участников турнира с прошедшим праздником спорта, охарактеризовав его как еще одну ступеньку в достижениях сотрудников ведомства и отличный пример популяризации профессии пожарного-спасателя и пропаганды хоккея.
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После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?