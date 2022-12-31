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30.12.2022, 16:20 2081

Настроение Рождества и Нового года

Настроение Рождества и Нового года
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новости по теме

29.12.2022, 22:25 4191

Обзор новостей Kazakhstan Today за 29 декабря 2022 года

Обзор новостей Kazakhstan Today за 29 декабря 2022 года
 
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28.12.2022, 12:40 9016

Ледяной "вулкан" в Алматинской области

Ледяной "вулкан" в Алматинской области
Фото: kolesa.kz
 
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28.12.2022, 11:45 8696

ТОП стран по добыче урана в год

ТОП стран по добыче урана в год
Фото: кадр с видео
 
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26.12.2022, 14:04 17181

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС
Фото: кадр из видео
 
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Теги:МКСокеан
26.12.2022, 10:51 18151

Итоги деятельности президента Касым-Жомарта Токаева за 2022 год

Итоги деятельности президента Касым-Жомарта Токаева за 2022 год
Фото: Акорда
 
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26.12.2022, 10:20 18661

Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала на «Медеу» под песню Димаша Кудайбергена

Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала на «Медеу» под песню Димаша Кудайбергена
Фото: Instagram/jmedvedevaj
 
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23.12.2022, 15:18 26731

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы
Фото: telegram/БОРТ №1
 
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Теги:ТокаевПамятникАлматы
23.12.2022, 14:53 26836

Молодой балет Алма-Аты

Молодой балет Алма-Аты
Фото: vecher.kz
 
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Теги:балетАлматы

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