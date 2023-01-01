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31.12.2022, 11:26 4166

Новогодние путешествия по городам мира

Новогодние путешествия по городам мира
Фото: dreamsinparis.com








 
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30.12.2022, 16:20 6861

Настроение Рождества и Нового года

Настроение Рождества и Нового года
Фото: Кадр с видео
 
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29.12.2022, 22:25 9031

Обзор новостей Kazakhstan Today за 29 декабря 2022 года

Обзор новостей Kazakhstan Today за 29 декабря 2022 года
 
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28.12.2022, 12:40 13856

Ледяной "вулкан" в Алматинской области

Ледяной "вулкан" в Алматинской области
Фото: kolesa.kz
 
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28.12.2022, 11:45 13536

ТОП стран по добыче урана в год

ТОП стран по добыче урана в год
Фото: кадр с видео
 
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26.12.2022, 14:04 22021

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС
Фото: кадр из видео
 
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Теги:МКСокеан
26.12.2022, 10:51 22991

Итоги деятельности президента Касым-Жомарта Токаева за 2022 год

Итоги деятельности президента Касым-Жомарта Токаева за 2022 год
Фото: Акорда
 
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26.12.2022, 10:20 23501

Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала на «Медеу» под песню Димаша Кудайбергена

Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала на «Медеу» под песню Димаша Кудайбергена
Фото: Instagram/jmedvedevaj
 
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23.12.2022, 15:18 31296

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы
Фото: telegram/БОРТ №1
 
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Теги:ТокаевПамятникАлматы

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