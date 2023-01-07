06.01.2023, 14:52 2911
Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
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ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
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С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
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