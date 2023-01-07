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06.01.2023, 14:52 2911

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
 
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05.01.2023, 12:17 6696

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.

 
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04.01.2023, 16:38 9421

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
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04.01.2023, 12:01 10176

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы
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31.12.2022, 11:26 19331

Новогодние путешествия по городам мира

Новогодние путешествия по городам мира
Фото: dreamsinparis.com








 
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30.12.2022, 16:20 22156

Настроение Рождества и Нового года

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29.12.2022, 22:25 24326

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года
 
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28.12.2022, 12:40 29151

Ледяной "вулкан" в Алматинской области

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