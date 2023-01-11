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10.01.2023, 23:20 1381

Взрыв газа в многоэтажке в Караганде

Взрыв газа в многоэтажке в Караганде
Фото: Кадры с видео


 
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новости по теме

06.01.2023, 14:52 9026

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
 
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05.01.2023, 12:17 12811

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.

 
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04.01.2023, 16:38 15536

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
Фото: telegram/bort_01
 
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04.01.2023, 12:01 16271

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы
Фото: Кадр с видео
 
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31.12.2022, 11:26 25446

Новогодние путешествия по городам мира

Новогодние путешествия по городам мира
Фото: dreamsinparis.com








 
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30.12.2022, 16:20 28271

Настроение Рождества и Нового года

Настроение Рождества и Нового года
Фото: Кадр с видео
 
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29.12.2022, 22:25 30441

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года
 
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28.12.2022, 12:40 35156

Ледяной "вулкан" в Алматинской области

Ледяной "вулкан" в Алматинской области
Фото: kolesa.kz
 
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