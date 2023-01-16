15.01.2023, 18:10 1546
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
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15.01.2023, 17:55 1776
Пожар на складах возле барахолки в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
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Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
Пожар локализован в 12.42.
10.01.2023, 23:20 9186
Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде
Фото: Кадры с видео
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06.01.2023, 14:52 16831
Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
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05.01.2023, 12:17 20616
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
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С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
04.01.2023, 16:38 23341
Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
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04.01.2023, 12:01 24076
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