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15.01.2023, 18:10 1546

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
 
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новости по теме

15.01.2023, 17:55 1776

Пожар на складах возле барахолки в Алматы

Пожар на складах возле барахолки в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.



При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".

Пожар локализован в 12.42.

 
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10.01.2023, 23:20 9186

Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде

Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде
Фото: Кадры с видео


 
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06.01.2023, 14:52 16831

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
 
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05.01.2023, 12:17 20616

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.

 
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04.01.2023, 16:38 23341

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
Фото: telegram/bort_01
 
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04.01.2023, 12:01 24076

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы
Фото: Кадр с видео
 
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31.12.2022, 11:26 33251

Новогодние путешествия по городам мира

Новогодние путешествия по городам мира
Фото: dreamsinparis.com








 
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30.12.2022, 16:20 36016

Настроение Рождества и Нового года

Настроение Рождества и Нового года
Фото: Кадр с видео
 
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