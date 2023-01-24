22.01.2023, 10:47 2091

Визит главы государства в Костанайскую область

Визит главы государства в Костанайскую область
Фото: Акорда







 
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23.01.2023, 16:49 1401

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn


 
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20.01.2023, 23:10 8271

Завораживающая красота замерзшего Каспия

Завораживающая красота замерзшего Каспия
Фото: instagram / azamat_sarsenbayev

Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.


 
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19.01.2023, 22:30 10941

В Казахстане празднуют Крещение

В Казахстане празднуют Крещение
 
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17.01.2023, 11:02 16086

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
Фото: Акорда








 
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15.01.2023, 18:10 20786

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета

Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
 
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15.01.2023, 17:55 21136

Пожар на складах возле барахолки в Алматы

Пожар на складах возле барахолки в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.



При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".

Пожар локализован в 12.42.

 
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10.01.2023, 23:20 28546

Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде

Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде
Фото: Кадры с видео


 
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06.01.2023, 14:52 36146

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023

Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
 
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