03.02.2023, 22:41 2316

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
Фото: МЧС РК


 
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03.02.2023, 07:01 5226

В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty

В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.

На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.

 
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01.02.2023, 22:26 10111

Космос от первого лица

Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
 
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30.01.2023, 11:10 14971

На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар

На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
 
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26.01.2023, 16:53 25071

Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта

Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта
 
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26.01.2023, 16:36 25391

Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области

Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
 
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26.01.2023, 09:29 26016

Как готовят морских пехотинцев в Казахстане

Как готовят морских пехотинцев в Казахстане
Фото: Кадр с видео
 
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23.01.2023, 16:49 32201

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn


 
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22.01.2023, 10:47 32736

Визит главы государства в Костанайскую область

Визит главы государства в Костанайскую область
Фото: Акорда







 
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