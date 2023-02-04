03.02.2023, 22:41 2316
В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
Фото: МЧС РК
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03.02.2023, 07:01 5226
В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
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Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.
01.02.2023, 22:26 10111
Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
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30.01.2023, 11:10 14971
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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26.01.2023, 16:53 25071
Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта
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26.01.2023, 16:36 25391
Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области
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26.01.2023, 09:29 26016
Как готовят морских пехотинцев в Казахстане
Фото: Кадр с видео
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23.01.2023, 16:49 32201
В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
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22.01.2023, 10:47 32736
Визит главы государства в Костанайскую область
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