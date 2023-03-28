27.03.2023, 12:12 6916
Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
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Шоу конных наездников Nomad Stunts
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21.03.2023, 12:47 26206
В Астане отмечают Наурыз мейрамы
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В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты
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09.03.2023, 15:47 63556
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