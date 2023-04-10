09.04.2023, 15:37 1861
Ауызашар от имени Президента в Акорде
Фото: Акорда
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Мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы"
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Шоу конных наездников Nomad Stunts
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В Астане отмечают Наурыз мейрамы
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