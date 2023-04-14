13.04.2023, 10:51 3881
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
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С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.
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Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
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На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.
Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.
14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.
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Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
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В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
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