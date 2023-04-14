13.04.2023, 10:51 3881

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.

 
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13.04.2023, 19:03 2601

Гость мирового уровня в Акорде

Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.


Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.

Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.


14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.

Чемпионка Wimbledon подарила президенту вот такую книгу.

Акорда

Акорда

 
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10.04.2023, 14:01 12666

Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане

Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.

Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.

 
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09.04.2023, 15:37 15991

Ауызашар от имени Президента в Акорде

Ауызашар от имени Президента в Акорде
Фото: Акорда

 
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03.04.2023, 08:35 31461

Мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы"

Мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий - море дружбы"
Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области
 
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31.03.2023, 11:08 41866

Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра

Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра
Фото: Кадр с видео
 
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27.03.2023, 12:18 55316

Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина

Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
Фото: КНБ РК
 
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27.03.2023, 12:12 55616

Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию

Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
Фото: Sports.kz

 
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21.03.2023, 22:12 72656

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Фото: telegram / aqorda_resmi


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